لبحث إنقاذ الاتفاق النووي.. ماكرون يستقبل ظريف في باريس

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك في إطار مساعيه لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

ويأتي هذا اللقاء قبل أن يجري محادثات بهذا الخصوص مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، أن "اللقاء، الذي كان مقررا صباح الجمعة، سيعقد في "وقت لاحق من النهار" لأسباب تتعلق بجدول المواعيد".

ونقلت قناة "فرانس 24" المحلية عن ماكرون قوله إن "اللقاء سيسمح باقتراح أمور من أجل محاولة إعادة طهران إلى احترام الاتفاق الذي أضعف بانسحاب الولايات المتحدة".

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أنه من المقرر أن " يلتقي وزير الخارجية الإيراني الرئيس ماكرون ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان في قصر الاليزيه بهدف بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتتمحور محادثات وزير الخارجية الإيراني حول تعهدات أوروبا بشأن الاتفاق النووي مع إيران، بحسب المصدر نفسه.

وكان ظريف قد وصل الى النرويج مساء الأربعاء قادما من السويد في جولة أوروبية بدأها من فنلندا وتشمل فرنسا، التي وصلها مساء الخميس.

ومن المقرر أن تنعقد قمة مجموعة السبع خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس/آب الجاري بمدينة بياريتز، جنوب غربي فرنسا.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا واليابان وألمانيا.

ومنذ خروج الولايات المتحدة من في 8 مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع عام 2015، وهي تواصل فرض عقوبات على طهران تستهدف صادراتها النفطية.

وفي مرحلة لاحقة بدأت بتطبيق عقوبات مماثلة على الدول والشركات التي تواصل تجارتها مع إيران، في مسعى من الإدارة الأمريكية لوقف هذه التجارة.