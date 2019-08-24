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رفضا للعنصرية.. آلاف المتظاهرين يشاركون في مسيرة في مدينة درسدن الألمانية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 24.08.2019 22:31
آخر تحديث في 25.08.2019 02:26
رفضا للعنصرية.. آلاف المتظاهرين يشاركون في مسيرة في مدينة درسدن الألمانية

نظمت جمعيات المجتمع المدني الألمانية، السبت، مسيرة مناهضة للعنصرية في شوارع مدينة درسدن، بمشاركة عشرات الآلاف.

تأتي المسيرة قبيل أسبوع من انتخابات مجلس ولايتي سكسونيا وبراندبيرغ، تحت شعار "التعاون بدلا من الإقصاء من أجل مجتمع منفتح وحر".

ورفع المشاركون لا فتات كتب عليها شعارات من قبيل: "نحن الألمان نضع حدا للنازيين" و"لامكان للنازيين".

وشارك في المسيرة نحو 35 ألفا استجابة لدعوات تم نشرها عبر موقع "تويتر".

وأكدت شرطة مدينة درسدن، في بيان لها، أنّ المسيرة انتهت دون تسجيل أي حوادث باستثناء توقيف شاب يحمل وشما في فخذه لإشارة الصليب المعكوف.

وحسب وسائل إعلام الألمانية، شارك في المسيرة أيضا نائب رئيس الوزراء وزير المالية أولاف شولتز.

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