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مقتل 7 أشخاص إثر اصطدام طائرة ومروحية في إسبانيا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 25.08.2019 21:50
آخر تحديث في 25.08.2019 22:11
مقتل 7 أشخاص إثر اصطدام طائرة ومروحية في إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، مصرع 7 أشخاص، الأحد، إثر حادث تصادم في الجو بين مروحية مخصصة لمشاهدة المعالم السياحية، وطائرة صغيرة في جزيرة مايوركا (شرق).

وقالت الحكومة الإقليمية لجزر البليار التي تضم جزيرة مايوركا، في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، إن من بين الضحايا ثلاثة بالغين وطفلين على متن المروحية، ورجلين محليين على متن الطائرة الصغيرة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس" الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المروحية كانت في جولة لمشاهدة معالم المدينة، وأن إيطاليا من بين ضحايا الطائرة المروحية.

وأشارت إلى أن أجزاء من حطام الطائرتين سقط بالقرب من المنازل في منطقة ريفية، وأن السلطات فتحت تحقيقًا فيما حدث، دون تفاصيل إضافية.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عبر "تويتر" تعازيه لأسر الضحايا لعائلات الضحايا، كما أعرب عن حزنه إزاء "الحادث المأساوي".

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