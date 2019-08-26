قبرص التركية تنفي أنباء تحديد موعد لقاء ثلاثي لحل أزمة الجزيرة

قال المتحدث باسم رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية بارش بورجو، إن اللقاء الثلاثي المزمع عقده في سبتمبر/ أيلول المقبل بنيويورك، بين الرئيس مصطفى أقينجي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش وزعيم القبارصة الروم نيكوس أنستسياديس، لم يحدد موعده بعد.

جاء ذلك في معرض تعليقه على ادعاءات نشرتها بعض الصحف الصادرة في الشطر الرومي من الجزيرة، الاثنين، حول تحديد مكان وموعد اللقاء الثلاثي.

وقال بورجو في هذا الخصوص: "الأمين العام للأمم المتحدة سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس أقينجي وزعيم القبارصة الروم في سبتمبر بمدينة نيويورك، لكن لم يتم تحديد موعد اللقاءين المرتقبين، والرئيس أقينجي أشار سابقا إلى احتمال حدوث لقاء ثلاثي، لكن لم يتم تحديد مكانه وموعده حتى الآن".

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وعام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن الوجود التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه للقبارصة الأتراك.

أما الجانب القبرصي الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار الوجود التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.