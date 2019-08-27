اليونان.. وفاة 6 مهاجرين في انقلاب الشاحنة التي تقلهم

لقي ستة مهاجرين مصرعهم أمس في حادث انقلاب سيارة في شمال اليونان فيما كان مهرّبوهم يحاول الهرب من الشرطة على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقالت الشرطة إن العربة التي كانت تنقل 16 رجلا، انزلقت وانقلبت أثناء محاولة المهرّبين تفادي نقطة تفتيش للشرطة قرب الحدود مع تركيا.

ولم تفصح السلطة عن هويات أو جنسيات الضحايا.

وأُعلنت وفاة ستة رجال عند وصولهم إلى مستشفى اليكساندروبولي، فيما يعاني شخص سابع من جروح خطيرة.

وأفاد المصدر إن المهرّبين، وهما بلغاري وجزائري الجنسية، هربا بعد الحادث ولكن تم القبض عليهما لاحقا.

وفي 12 آب/اغسطس، دعت اليونان الاتحاد الأوروبي إلى توزيع عبء المهاجرين بشكل أكثر عدلا وسط مخاوف عميقة من زيادة كبيرة في أعداد الواصلين إلى الجزر اليونانية في الأسابيع الأخيرة.

وأشار نائب الوزير لحماية المواطنين إلى أن مهرّبي البشر فتحوا "ممرا" جديدا بين جزيرة ساموثراكي وبلدة الكسندروبولي شمال شرق اليونان بالقرب من الحدود مع تركيا.

وقال إنه بالنسبة لليونان التي هي "دولة على الخط الأمامي .. وتشكل جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي" فإن مسألة الهجرة وتدفق اللاجئين "مسألة صعبة للغاية".