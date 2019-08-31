قتيل و9 جرحى في هجوم مسلح بأدوات حادة في ليون الفرنسية

قتل رجلان، أحدهما مسلح بسكين والآخر بسيخ للشوي، شخصا وأصابا تسعة آخرين بعد ظهر السبت في فيلوربان، قرب ليون (وسط شرق فرنسا)، كما افادت السلطات المحلية.

وأكدت الشرطة القبض على أحدهما وانها لا تزال تبحث عن الآخر. وكان نحو خمسين من رجال الاطفاء في مكان الحادث في فترة ما بعد الظهر.

ومن بين تسعى مصابين، ثمة ثلاثة بحالة الخطر، ورابع في حالة الخطر الشديد.

وقعت الحادثة حوالي الساعة 16:30 (14:30 ت غ) قرب محطة المترو في فيلوربان، البلدة المحاذية لمدينة ليون.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس جثة وضعت داخل كيس مخصص لذلك نقلت الى سيارة إسعاف وسط آثار دماء على الأرض بالقرب من محطة المترو حيث فرضت الشرطة طوقا امنيا كبيرا.

وتسلمت النيابة العامة في ليون التحقيق في الاعتداء، في حين لا تزال النيابة العامة المتخصصة بقضايا الإرهاب تراقب الوضع ولم تتسلم الملف بعد.