رئيس الوزراء البريطاني: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو بدون

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، أن بلاده ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، باتفاق أو بدون اتفاق، مما دفع عددا من أعضاء البرلمان إلى توحيد جهودهم من أجل منع خروج البلاد بدون اتفاق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جونسون بمبنى رئاسة الحكومة، بلندن، عقب اجتماع طارئ عقده مع مجلس الوزراء حول بريكست.

وأضاف أن فرص التوصل إلى اتفاق "بريكست" بين بلاده وبروكسل باتت مرتفعة.

وقال جونسون: "متحمس بالتقدم الذي نحققه، في الأسابيع القليلة الماضية، وفرص التوصل لاتفاق أصبحت مرتفعة لأسباب ثلاثة".

وتابع: "يمكن أن يروا أننا نريد اتفاقًا، ويمكنهم أيضًا رؤية أن لدينا رؤية واضحة من أجل علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، كذلك يمكنهم رؤية أننا عازمون على تعزيز موقفنا من خلال استعدادنا للخروج".

كما حث رئيس الوزراء البريطاني نواب البرلمان على عدم التصويت لصالح "أي تأخير لا فائدة منه" للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال إنهم في حال صوتوا لصالح تأجيل الخروج، فإنهم بذلك "يقطعون ساق" الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أي مفاوضات أخرى أمرًا مستحيلًا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستخرج من الاتحاد يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول سواء باتفاق أو بدونه.

وكان جونسون بحث خيار إجراء انتخابات عامة مبكرة إذا رغب أعضاء البرلمان في الحيلولة دون الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهزيمة الحكومة هذا الأسبوع.

لكنه أكد، في كلمته اليوم، أنه لن يدعو لانتخابات مبكرة.

ويحشد الوزراء السابقون في حزب المحافظين الحاكم قواهم مع حزب العمال المعارض، من أجل وقف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، بحسب "بي بي سي".