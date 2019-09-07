الدنمارك تقرر إرسال قوة عسكرية إلى سوريا لدعم الولايات المتحدة

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، أن بلادها سترسل قوات عسكرية إلى سوريا "لدعم" القوات الأمريكية التي تعمل تحت مسمى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته فريدريكسن مع وزير الخارجية جيبي كوفود، ووزيرة الدفاع ترين برامسن، ذكرت خلاله أن بلادها ستعزز أنشطتها العسكرية على المستوى الدولي.

وأوضحت أن بلادها سترسل إلى شمالي سوريا فرقاطة وكتيبة وسفينة حربية وأربعة طائرات حربية لدعم البحرية الأمريكية.

كما سترسل الدنمارك إلى المنطقة فريقا طبيا عسكريا مؤلفا من 14 طبيبا لدعم تحالف واشنطن.

وأوضحت أن بلادها سترسل إلى بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، فريقا مؤلفا من 65 شخصًا كحد أقصى، وطائرة نقل، بالإضافة إلى 10 أفراد.

وصرحت فريدريكسن أن كوبنهاغن ستدعم عملية "بارخان" في منطقة الساحل الإفريقي تحت قيادة فرنسا، بطائرة مروحية وفريق مؤلف من 70 شخصًا، واثنين من كبار المديرين العسكريين.

وقالت: "هدفنا كحكومة هو تنفيذ سياسة خارجية نشطة. سننفذ هذه السياسة مع حلفائنا والولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

وعلى صعيد متصل، رحب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان، في بيان، بقرار إرسال الدنمارك قوات إلى سوريا لدعم التحالف الدولي.