رئيس الوزراء اليوناني يؤكد أهمية الحوار مع تركيا

شدّد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أن الحوار مع تركيا "أفضل دائما"، وأنه يخطط للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به، الأحد، على هامش معرض سلانيك الدولي، المقام في ولاية سلانيك شمالي اليونان.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن اللقاء الذي ينوي إجراءه مع أردوغان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، سيكون الأول (بصفة رئيس وزراء).

وقال: "الحوار مع تركيا أفضل دائمًا، وأنا أفضل الحوار وخفض التوتر عبر الحلول المشتركة في كل وقت".

وأكّد أن اتفاق الهجرة المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي (المبرم في 18 مارس 2016) يعود بالفائدة لكلا الطرفين.

وتابع: "قضية الهجرة ليست مشكلة يونانية فقط بل هي مشكلة أوروبية. إذا كانت هناك رغبة لتوسيع الاتفاق التركي الأوروبي فلنناقش هذا الأمر".

ميتسوتاكيس، قال إن "الاتحاد الأوروبي وفّر في الفترة الأخيرة موارد بقيمة 6 مليارات يورو لتركيا في إطار الاتفاق، وكان ذلك صائبا بالنسبة لكلا الجانبين".

واستطرد: "لكن يجب ألا يهدد أردوغان اليونان وأوروبا في سبيل توفير المزيد من الموارد من أجل مسألة اللاجئين".

ولفت إلى ضرورة أن يجلس الاتحاد الأوروبي على الطاولة مع تركيا من أجل مناقشة تمديد الاتفاق، وأنهم يخططون لتسريع إعادة اللاجئين إلى الجانب التركي.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني الدول الأوروبي إلى إبداء المزيد من التضامن في أزمة الهجرة، وأنه يجب على الدول الأعضاء في شنغن أن تلتزم بالتوجيهات الأوروبية.

وأضاف: "سأزوّد رؤساء الدول والحكومات بمعلومات حول توزيع الأطفال المهاجرين.. من المضحك وجود بلدان لا تستوعب حتى 50 - 100 طفل".