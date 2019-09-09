إضراب يشل حركة الخطوط الجوية البريطانية بالكامل

اضطرت الخطوط الجوية البريطانية إلى إلغاء جميع رحلاتها الاثنين نتيجة إضراب الطيارين احتجاجا على الأجور يستمر 48 ساعة.

وفي بيان، قالت الشركة "ليس بإمكاننا أن نتوقع كم عدد الطيارين الذين سيأتون إلى العمل، لذلك لم يكن هناك خيار أمامنا سوى إلغاء 100 بالمئة تقريبا من الرحلات"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأوضحت الشركة أنها مستعدة للتفاوض مع نقابة "بالبا"، التي تمثل الطيارين بشأن تعديل الأجور.

وعرضت الشركة على الطيارين، زيادة في الأجور بنسبة 11.5 بالمئة على مدى ثلاث سنوات، غير أن النقابة تقول إن أعضاءها يريدون حصة أكبر من أرباح الشركة (لم يتم تحديدها).

وتتهم النقابة الشركة بأنها تحقق أرباحا هائلة على حساب العمال.

وبدأ الطيارون الإضراب الاثنين ويستمر حتى الثلاثاء، كما يخططون لإضراب آخر يوم 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

من جانبها، عرضت الشركة على الركاب المتضررين استرداد ثمن التذاكر أو إعادة جدولة رحلاتهم بموعد آخر.

وهذا هو أول إضراب من جانب طياري الشركة على الإطلاق، حسب المصدر نفسه.

وتُسيّر الخطوط الجوية البريطانية نحو 850 رحلة جوية يوميا، ما يعني أن قرار إلغاء الرحلات سيؤثر على أعداد كبيرة للغاية من المسافرين.