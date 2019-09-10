اعتقال اثنين من مهربي البشر في اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني اعتقال شخصين للاشتباه بمحاولتهما تهريب 37 مهاجرا إلى إيطاليا، بعد مصادرة قارب كانا فيه.



وأضاف يوم الثلاثاء أن القارب الذي يرفع علم أوكرانيا أوقف في البحر الأيوني شمال غرب جزيرة زاكينتوس صباح الاثنين. ونقل المهاجرون السبعة والثلاثون الذين اكتظ بهم القارب إلى ميناء زاكينتوس، مع مصادرة القارب. ولم يكشف عن جنسيات الركاب.

وقالت السلطات إنها تحقق فيما إذا كان المشتبهان، اللذان تم التعريف بهما فقط على أنها اجنبيان عمرهما 35 و49 عاما، جزءا من شبكة تهريب مهاجرين دولية.

ولا يزال المئات يتدفقون على اليونان قادمين من تركيا، أملا في شق طريقهم إلى الدول الأوروبية في الشمال. ومع إغلاق الطرق المارة عبر البلقان، يلجأ الكثير من المهاجرين إلى المهربين.