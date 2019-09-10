مجلس حقوقي أوروبي يطالب فنلندا بمكافحة خطابات العنصرية

طالب مجلس حقوقي أوروبي فنلندا بمكافحة خطابات العنصرية والكراهية المتنامية في البلاد، والتي قال إنها تستهدف بشكل رئيسي طالبي اللجوء والمسلمين وغيرهم.

ودعا مجلس اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، في تقرير، هلسنكي إلى تنسيق أنشطة الاندماج الخاص باللاجئين.

وجاء في نص التقرير: "يأسف المجلس لتنامي نبرات العنصرية والتعصب في الخطابات العامة وعلى الإنترنت، وتستهدف تلك الخطابات بشكل رئيسي طالبي اللجوء والمسلمين، والأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية، والمثليين والغجر والمجتمع اليهودي".

ووفق المجلس الذي يتخذ من مدينة سالزبورغ النمساوية مقرا له، تشارك بعض المنظمات المتطرفة، لاسيما جماعات النازيين الجدد، في الاستخدام المنهجي لخطاب الكراهية.

وشدد التقرير على وجود مشكلة كبيرة تتعلق بـ"عدم الإبلاغ عن جرائم الكراهية".

ومجلس اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، هو منظمة رصد حقوقية مستقلة معنية بمكافحة العنصرية، والتمييز، وكره الأجانب، ومعاداة السامية، والتعصب.