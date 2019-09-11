40% من الأوروبيين يرون أن الاتحاد سيتفكك خلال عشرين عاماً

أظهر استطلاع للرأي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ببروكسل، شمل 60 ألف شخص من 14 دولة عضوة بالاتحاد، أن 40 في المئة يرون أن الاتحاد من الممكن أن ينحل أو يتفكك في غضون فترة تتراوح بين 10 إلى 20 عامًا.

ووفق الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه الثلاثاء، يدعم مواطني الاتحاد الأوروبي سياسة خارجية قوية ومتناسقة للاتحاد في "عالم أكثر خطورة وتنافسية".

وطالب المشاركون في الاستطلاع الذين يرغبون في أن يصبح الاتحاد الأوروبي فاعلًا جيوسياسيًا، السلطات بأن تستمع أكثر إلى صوت المواطن.

كما اشار الاستطلاع إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي ألا يعتمد بعد ذلك على "الضمانات الأمنية الأمريكية".

ثلث المشاركين في الاستطلاع ممن لديهم مخاوف حيال موضوعات مثل الاقتصاد، وعدم المساواة، والتهديدات الأمنية، يرون أن هناك احتمالية لنشوب نزاعات بين الدول الأعضاء بالاتحاد.

المشاركون في استطلاع الرأي يرون أيضًا أنه في حالة تفكك الاتحاد الأوروبي، فإن أكبر خسارة سيتعرض لها هي عدم القدرة على العمل معًا ضد القوى العالمية مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة.

وفي رد منهم على سؤال "كم دولة من دول غرب البلقان يجب أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلًا؟"، أظهر غالبية من شملهم الاستطلاع، عدم دعمهم لتوسعة الاتحاد.

فـ46% من المشاركين بالاستطلاع من ألمانيا، و44% من النمسا، و42% من فرنسا، و40% من هولندا، و37% من الدنمارك، لا يرغبون في "انضمام أي دولة من غرب البلقان" للاتحاد.

وفيما يتعلق بفعالية الاتحاد الأوروبي على مستوى السياسة الخارجية، يعتقد جميع المشاركين بالاستطلاع، باستثناء مواطني هولندا والدنمارك، أن الدول الأوروبية لم تؤد ما كان عليها القيام به في القضية السورية.

ويشدد المشاركون بالاستطلاع على ضرورة اتخاذ إجراء "على مستوى الاتحاد الأوروبي" ، بخصوص موضوعات الهجرة وتغير المناخ، على وجه الخصوص.