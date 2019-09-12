الخارجية الروسية: خبر سحب واشنطن جاسوسا من موسكو "دعاية كلاسيكية"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، إن خبر قناة "سي إن إن" الأمريكية عن سحب واشنطن جاسوسا لها من داخل الحكومة الروسية، يعتبر "دعاية كلاسيكية".

جاء ذلك في معرض تعليقها خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو، على خبر لقناة "سي إن إن" الاثنين الماضي، قالت فيه إن الولايات المتحدة، اضطرت لسحب الجاسوس "أوليغ سمولينكوف" عام 2017 الذي كان يعمل داخل الحكومة الروسية.

وفي هذا السياق، أشارت زاخاروفا، إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث عدت الخبر "دعاية كلاسيكية" للقناة، التي باتت في رأيها "أداة للصراع في السياسة الداخلية للولايات المتحدة".

والاثنين، قالت قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن الولايات المتحدة اضطرت في 2017 إلى سحب جاسوس مهم لها داخل الحكومة الروسية، جراء سياسات الرئيس دونالد ترامب الاستخباراتية الخاطئة، في خبر أسندته إلى مصادر مطلعة في إدارة ترامب، لم تكشف عن هويتها.

وذكرت بأن القرار جاء بعد أن أطلع ترامب في مايو/ أيار 2017، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك، خلال اجتماع، على معلومات استخباراتية سرية للغاية تتعلق بتنظيم داعش الإرهابي، قدمتها له إسرائيل.

وأوضحت أن نقل ترامب المعلومات السرية للروس، ولّدت مخاوف لدى واشنطن من أن تؤدي هذه المعلومات للكشف عن جاسوسها داخل الحكومة الروسية، وأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وقتها، مايك بومبيو، حذّر كبار المسؤولين الأمريكيين في هذا الصعيد.

وتعليقا على خبر "سي إن إن"، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، "إن تقارير CNN ليست غير صحيحة فحسب، بل إنها قد تتسبب في تعرض أرواح للخطر".

فيما قالت مديرة العلاقات العامة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بريتاني براميل، إن "حديث CNN بأن وكالة الاستخبارات المركزية تتخذ قرارات بشأن الحياة أو الموت بناء على أي شيء آخر غير التحليل الموضوعي وجمع المعلومات هو مجرد خطأ".

أما متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، فقال: "كان هناك موظف من هذا القبيل ولكنه فصل عن عمله، ولا نعرف ما إذا كان جاسوسًا أم لا".

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه لم يسمع بشخص اسمه "أوليغ سمولينكوف".