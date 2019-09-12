5 سنوات سجن لجاسوس روسي في استونيا

أصدرت محكمة أستونية حكماً بالسجن خمس سنوات على مواطن روسي أدين بالتجسس لحساب موسكو، بحسب وثيقة قضائية، في قضية جديدة تظهر استمرار تدخل روسيا في شؤون أستونيا.

وعرف الرجل بالحرفين الأولين من اسمه ولقبه ايه.ايه ووصف بأنه مواطن روسي كان تلقى تدريبا ثانويا، بحسب وثيقة للمحكمة الأربعاء.

وكان تم توقيفه في ايار/مايو 2019 ثم اتهم بالتجسس، بحسب الوثيقة.

ودانته محكمة إقليمية في تالين في 29 آب/اغسطس وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات وبغرامة بقيمة 1300 يورو.

وقد رفض جهاز مكافحة التجسس الأستوني التعليق على القضية.

وكانت أستونيا أوقفت 15 شخصا على الأقل تم تجنيدهم من الاستخبارات العسكرية الروسية وجهاز الأمن الروسي في السنوات الأخيرة، بحسب وكالة بي ان اس للأنباء.

وتبادلت تالين وموسكو العديد من الجواسيس المحكوم عليهم في السنوات الأخيرة.

كما أعلنت ليتوانيا نهاية 2018 أنها فككت شبكة تجسس محلية تعمل لحساب روسيا وسجنت عددا كبيرا من مواطنيها المدانين بالتجسس لحساب موسكو.

وكان اندلاع أزمة أوكرانيا في 2014 صعد التوتر بين دول البلطيق وروسيا الذي تعود جذوره الى الحقبة السوفيتية.

وكانت أستونيا ولاتفيا وليتوانيا حصلت على استقلالها لدى انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي في 2004 ما أثار انتقادات شديدة من روسيا.