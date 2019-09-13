توقيف دبلوماسي فرنسي لانتمائه لمجموعة يمينية متشددة معادية للإسلام

قالت السلطات الفرنسية إنها وجهت اتهامات لدبلوماسي فرنسي يعمل في السلفادور لارتباطه بمجموعة يمينية متشددة مناهضة للمسلمين، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية.

وأوقفت الإدارة العامة للأمن الداخلي المشتبه به في فرنسا في حزيران/يونيو بتهمة الارتباط بـ"أعضاء في مجموعة إرهابية"، وفق المصدر الذي أكد صحة تقرير أوردته صحيفة "لو باريزيان" في هذا الصدد.

وأفاد المصدر أن الدبلوماسي لم يكن "متعاطفًا فحسب" بل كان عضواً "نشطًا" في المجموعة اليمينية المتشددة التي تطلق على نفسها "حركة فعل القوات العملياتية".

واتّهم 13 عضواً في المجموعة بالانتماء إلى جماعة إجرامية العام الماضي، بينهم شرطي متقاعد يعتقد أنه زعيم المجموعة.

وذكرت "لو باريزيان" أن الدبلوماسي الفرنسي تورط في مخططات لشنّ هجمات عبر الإنترنت.

ووجهت الاتهامات إليه في 6 حزيران/يونيو وتم تعليق مهامه الدبلوماسية.

وتتعهد "حركة فعل القوات العملياتية" بـ"محاربة التهديد الإسلامي".

وعثر العام الماضي على أسلحة نارية وذخيرة ومعدات صناعة متفجرات في منازل المشتبهين الـ13 الذين تم توقيفهم.