حرائق غابات بالقرب من أثينا والرياح القوية تجعل مهمة إطفائها أصعب

اندلع حريق ضخم السبت في غرب العاصمة اليونانية، في منطقة جبلية تطل على منتجع سياحي، وفق ما أعلنت مصادر في الإطفاء،

وحتى أمس الأحد كان أكثر من 160 اطفائيا يكافحون الحريقا على بعد ستين كلم من أثينا الذي تسببت الرياح القوية في تأجيجه، بحسب السلطات.

وأوضح مساعد قائد عمليات الإطفاء أن "النار تشتعل قرب قمة الجبل" مضيفا لقناة اي ار تي العامة "نحاول تطويق نطاق النار لكن المنطقة وعرة جدا مع وجود أودية".

وتشارك في عمليات مكافحة الحريق أربع طائرات رش مياه وست مروحيات. وبسبب عدم توفر طرقات تم نقل فريقي إطفاء الى القمة بمروحية، بحسب وكالة الأنباء الوطنية.

وقد أجلت السلطات 50 شخصا من دير بسبب الحريق لكنها أوضحت أن النار لا تهدد أية منطقة مأهولة.

وقالت أجهزة الإطفاء إنه تم إبلاغها الأحد بنحو 80 حريقا في الساعات الـ 24 الأخيرة. وسجل منذ بداية السنة أكثر من 9600 حريق في مناطق ريفية وحضرية.