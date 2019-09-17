إسبانيا تقرر إجراء انتخابات جديدة بعد الفشل في تكليف رئيس وزراء

قال رئيس وزراء إسبانيا المؤقت إن انتخابات جديدة ستعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث لم يتمكن أي زعيم من الفوز بالدعم البرلماني الكافي ليكون قادرًا على تشكيل حكومة.

أعلن بيدرو سانشيز ذلك الثلاثاء بعد أن قال الملك فيليب السادس إنه فشل في العثور على مرشح حزبي قادر على الحصول على دعم الأغلبية في البرلمان بعد انتخابات 29 أبريل/نيسان.

فاز الاشتراكيون بزعامة سانشيز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات نيسان / أبريل بحصولهم على 123 مقعدًا في مجلس النواب الذي يضم 350 مقعدًا. وفاز العديد من الأحزاب الأخرى بتمثيل كبير في المجلس بهذه الانتخابات.

اتخذ الملك القرار بعد يومين من المحادثات مع الزعماء السياسيين للحزب.

كان الموعد النهائي لتشكيل الحكومة هو 23 سبتمبر/ أيلول. وستعقد الانتخابات في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.