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بوتين يعتزم زيارة إسرائيل في يناير المقبل

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.09.2019 19:53
آخر تحديث في 18.09.2019 04:23
بوتين يعتزم زيارة إسرائيل في يناير المقبل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور اسرائيل في يناير/ كانون الثاني 2020.

وقالت الصحيفة غير الحكومية إن بوتين يعتزم زيارة إسرائيل، للمشاركة في افتتاح نصب تذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية في مدينة القدس.

وستكون هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى إسرائيل منذ يونيو/ حزيران 2012.

وأضافت الصحيفة أن بوتين قال خلال اجتماع مع صندوق يهودي للأعمال الخيرية في روسيا الثلاثاء إن بلاده تولي اهتماما كبيرا بتطوير علاقاتها مع إسرائيل.

يشار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار روسيا 3 مرات خلال العام الجاري.

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