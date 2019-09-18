البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تأجيل بريكست إذا طلبت لندن ذلك

صوّت نواب البرلمان الأوروبي، الأربعاء، بأغلبية ساحقة، لصالح مشروع قرار يدعم تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" إذا ما طلبت لندن ذلك، ووفق شروط معينة.

وصادق على مشروع القرار- بعد 3 ساعات نقاش- 544 نائبًا مقابل رفض 126، وامتناع 38 عن التصويت، في مبنى البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

ويدعم مشروع القرار المصوت عليه تأجيلًا ثانيًا لبريكست إذا ما طلبت بريطانيا ووفت بشروط معينة، وذلك بعد أن أبلغ رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، البرلمان بأن خطر بريكست دون اتفاق "ما يزال حقيقيًا".

ويرفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فكرة تأجيل بريكست مرة أخرى، ويصر على إخراج بلاده في الموعد المقرر 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حتى بدون اتفاق.

ولا بد من الإشارة إلى أن النقطة الشائكة بين لندن و"بريكست" هي تدور حول بند في الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل، يعرف باسم "شبكة الأمان".

إذ يُجبر هذا البند بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي إلى ما لا نهاية لحين التوصل إلى اتفاق يحدد مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل.

ويريد جونسون تعديل الاتفاق وإلغاء بند "شبكة الأمان"، وهو ما ترفضه بروكسل.

وفي مشروع القرار الذي تم تمريره اليوم، تعهد نواب البرلمان برفض أي اتفاق لا يتضمن بند شبكة الأمان، وإلقاء المسؤولية على "بريطانيا وحدها حال غادرت دون اتفاق".