اليونان.. إخلاء أكثر من 250 مهاجراً من أبنية وسط أثينا

أخلت الشرطة اليونانية مبنيين كان يشغلهما مهاجرون في منطقة مكتظة في وسط أثينا فيما أعلنت أنها ستعيد إيواء أكثر من 250 ممن كانوا يعيشون هناك منذ سنوات بدعم من نشطاء يساريين.

وذكر بيان للشرطة أنه تم العثور على مسدسين وعدد غير محدد من السكاكين في المبنيين، وتم اعتقال مهاجر لحيازته أسلحة بشكل غير قانوني.

كانت المداهمات في وقت مبكر من اليوم الخميس جزء من حملة من جانب حكومة يمين الوسط الجديدة في اليونان لمداهمة سلسلة من المباني المشغولة بشكل غير قانوني والجرائم البسيطة وتجارة المخدرات في وسط أثينا.

وقالت الشرطة إن 179 مهاجرا نقلوا من مبنى، ونقل 90 مهاجرا من آخر، وهو مدرسة. سيتم نقل الجميع إلى سكن منظم للمهاجرين.

وقالت الشرطة إن المبنيين كانا مشغولين بشكل غير قانوني منذ عام 2016.