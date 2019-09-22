الشرطة الفرنسية توقف رجلا حاول اقتحام مسجد بسيارته

أعلنت السلطات الفرنسية، الأحد، توقيف رجل حاول اقتحام المسجد الكبير في مدينة "كولمار" شرقي البلاد، عمدا بسيارته، في عملية لم يُصب فيها أحد سواه.

وأوضحت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة "الألزاس"، أن رجلا حاول أن يقتحم بسيارته "مدخل المسجد الكبير السبت قبيل الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ)، بحسب موقع "فرانس 24".

وأضافت "لم يصب أحد باستثناء السائق، والتحقيق جار".

وصرحت المدعية العامة في كولمار، كاترين سوريتا مينار، بأن الرجل جرح بسلاح أبيض كان يحمله ونقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة.

وتابعت "سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن، حيث إن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني مشاكل نفسية".

وأضافت أن شهودا عيانا قالوا إنه هتف "الله أكبر" لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها.

وأوضحت أنه "سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابه في أقرب وقت".

وأردفت "عندها سنعرف المزيد حول دوافعه".

وأكدت عدم سقوط أي جريح رغم وجود "بعض الأشخاص في المسجد" وقت الحادث.

وفي السياق نفسه، أوردت صحيفة "لالزاس" أن خبراء تفكيك متفجرات عاينوا السيارة "التي لم تحتو على متفجرات".

ونشرت حسابات تابعة لمواقع إخبارية فرنسية ومغردون صورا من موقع الحادث.