انطلاق النسخة الثانية من معرض المنتجات "الحلال" بالبوسنة والهرسك

شهدت عاصمة البوسنة والهرسك، سراييفو، الخميس، انطلاق النسخة الثانية من المعرض الدولي للمنتجات الحلال، بمشاركة أكثر من 100 شركة من 36 بلد مختلفا.

وأقيمت مراسم افتتاح للمعرض الذي ينظمه بنك البوسنة الدولي، وترعاه وكالة "الأناضول" إعلامياً، في إحدى المراكز الثقافية بسراييفو، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، وممثلين عن سلسلة شركات المنتجات الحلال حول العالم.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، قال شفيق جافيروفيتش، عضو المجلس الرئاسي البوسني، إن قطاع المنتجات الحلال في نمو مستمر.

وأشار إلى أن العلاقات الثقافية والتقليدية للبوسنة والهرسك مع البلدان الإسلامية، وقربها من الاتحاد الأوروبي، شكّل فرصة مميزة لنمو سوق المنتجات الحلال فيها.

بدوره، قال إسرافيل كورالاي، نائب رئيس غرفة تجارة إسطنبول، إن قطاع المنتجات الحلال في تركيا، ينمو سنوياً بنسبة 100 % تقريباً.

وأضاف أن العالم الإسلامي الذي يضم 1.8 مليار نسمة ويشمل 57 بلدا، ينتج 20 % من قطاع الحلال العالمي.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الإسلامي للبوسنة والهرسك حسين كاوازوفيتش، عن فخره لاستضافة بلاده فعالية كبيرة مثل معرض المنتجات الحلال.

وشدد على أن مفهوم الحلال في البوسنة الهرسك "ليس مجرد توجه سائد، وإنما بات جزءا من الحياة".

ومن المتوقع أن يفتح المعرض الذي يجمع بين ممثلي مختلف شركات المنتجات الحلال حول العالم، أبوابه لغاية 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتشارك في المعرض شركات من تركيا والسعودية والإمارات وماليزيا والبحرين، إضافة إلى إندونيسيا وصربيا والجبل الأسود وكرواتيا وسلوفينيا ومقدونيا وألبانيا، ودول من الاتحاد الأوروبي.