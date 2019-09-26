وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، الخميس، عن عمر ناهز 86 عامًا، بحسب صهره.

وقال فريدريك سالات بارو، صهر شيراك، في تصريح لوكالة أسوشييتد برس إن شيراك توفي الخميس "بسلام بين أحبابه".

ولم يذكر بارو سبب وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق الذي سبق وأن تعرض مرارًا لوعكات صحية منذ انتهاء ولايته الرئاسية عام 2007.

وانتخب جاك شيراك رئيسًا لفرنسا عام 1995 بعد أن شغل منصب رئيس بلدية باريس لمدة 18 سنة وأعيد انتخابه في عام 2002.

يعرف عنه معارضته للغزو الأمريكي للعراق أيام الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في 2003، كما كان أول رئيس فرنسي يقرّ بمسؤولية بلاده المشتركة عن جرائم الهولوكست إبان الحرب العالمية الثانية.

وهو الذي قاد الجهود الدولية لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري.

ظل شيراك لفترة طولة حاملًا للواء اليمين المحافظ في فرنسا، ولقب بالـ "البلدوزر" في أوائل حياته المهنية بسبب طموحه وعزمه.

تميز جاك شيراك بقوة مواقفه وحنكته السياسية. وناصر عددا من القضايا العربية، وكان رفضه لمشروع الرئيس الأميركي جورج بوش الابن لغزو العراق، جعله هدفا لحملات إعلامية قوية في وسائل الإعلام البريطانية والأميركية.



قال في 16 يوليو 1995 "نعم ، لقد دعم الفرنسيون الحماقة الإجرامية للمحتلين. فرنسا أرض التنوير وحقوق الإنسان سلمت أولئك الذين تحميهم إلى جلادهم. "

يشار أنه عام 2011، أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بحق شيراك، بعد اتهامه بالفساد وتبديد المال العام واستغلال ثقة الشعب.