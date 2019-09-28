جاك شيراك يشيع لمثواه الأخير الاثنين القادم بحضور عشرات الرؤساء والملوك

سيشارك نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة أجنبية بينهم الرئيس بوتين، مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، الاثنين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية السبت.

وقال قصر الأليزيه إن بين الرؤساء الذين أعلنوا حضورهم الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والكونغولي دينيس ساسو نغيسو ورئيسي الوزراء اللبناني سعد الحريري والمجري فيكتور أوربان.

وستجري هذه المراسم للرئيس الأسبق الذي توفي الخميس عن 86 عاما في كنيسة سان سولبيس عند الساعة 12,00 (10,00 ت غ).

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أعلنوا نيتهم حضور هذه المراسم.

هذا وقد تم إعلان الاثنين القادم يوم حداد وطني في فرنسا.