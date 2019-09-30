التوتر يسود مخيم اللاجئين بجزيرة ميديللي بعد مقتل طفل وامرأة في حريق

اندلع حريق في مخيم للاجئين في جزيرة "ميديللي" اليونانية، تسبب بمقتل طفل وامرأة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الأحد، أن الحريق اندلع في حاوية يقيم فيها لاجئون بمخيم "موريا" المعروف بظروفه المعيشية السيئة.

وأشارت إلى أن الحريق شب خلال مظاهرة لمجموعة من اللاجئين المطالبين بالانتقال من المخيم.

وتسبب الحريق بمصرع طفل وامرأة، وفق وسائل الإعلام اليونانية.

وحاول لاجئون عرقلة عمل فرق الإطفاء التي جاءت لإخماد الحريق، ما أدى إلى حدوث مواجهات مع الشرطة.

وخلال المواجهات، هاجم اللاجئون القوات الأمنية بالحجارة والعصي، وحاولوا السيطرة على مباني إدارة المخيم.

واستخدمت قوات الشرطة اليونانية قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع ضد اللاجئين.

في تصريحات صحفية، قال رئيس بلدية الجزيرة، ستراتيس كيتليس، إن الوضع في الجزيرة متوتر جدًا، وأن هذه الليلة ستكون صعبة.

وأعرب كيتليس عن قلقه من احتمال توسع أعمال العنف في المخيم إلى الخارج، وقال إنهم طلبوا دعمًا من العاصمة أثينا.

من جهة أخرى، تحدثت وسائل إعلام يونانية عن إرسال وحدتين من قوات مكافحة الشغب في أثينا جوًا إلى "ميديللي".

كما أشارت إلى أن مساعد وزير حماية المواطن ليفتيريس ايكونومو، توجّه مع رئيس جهاز الشرطة إلى الجزيرة لتنسيق الأحداث.