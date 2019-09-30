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موسكو تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 30.09.2019 19:29
موسكو تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "توبول-إم" وإصابته هدفه المحدد.

جاء ذلك في بيان للوزارة، نقلته وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وقال البيان: "في 30 (سبتمبر) أيلول الجاري، تمت عملية إطلاق ناجحة لصاروخ عابر للقارات من طراز توبول-إم من قاعدة بليسيتسك لإطلاق الصواريخ الفضائية".

وأوضح البيان أن "الهدف من التجربة، هو التأكد من الخواص التقنية لهذه المجموعة من الصواريخ".

وأكدت الدفاع الروسية أنه " تم تحقيق الهدف من التجربة، وتنفيذ المهام المخصصة بالكامل، حيث أن الصاروخ أصاب هدفه في نقطة مقررة بشبه جزيرة كامتشاتكا" (الشرق الأقصى الروسي).

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