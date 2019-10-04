جدل في إيطاليا بعد مطالبة آباء مسلمين بتقديم اللحم الحلال لأولادهم في المدارس

أثار طلب مجموعة من أولياء الأمور المسلمين إدارة إحدى المدارس في إيطاليا بتوفير اللحوم الحلال لأولادهم، موجة من الانتقاد من جانب حزب رابطة الشمال.

وكانت مجموعة من أولياء الأمور البنغاليين طالبت إدارة إدارة مدرسة في منطقة مسترة (البندقية) في شمال إيطاليا بتوفير اللحم الحلال لأولادهم في المطعم.

وتعليقاً على الخبر، قالت زعيمة كتلة حزب الرابطة في مجلس الإقليمي لمقاطعة فينيتو (شمال) سيلفيا ريتسوتّو: "نحن أمام صورة محيرة تنذر بسيناريو مقلق".

وأضافت: "ممثلة الجالية البنغالية، كامرول سيّد، تقول إنه مع نسبة 30% من الطلاب المسلمين في المدرسة، فإن لوالديهم الحق بمطالبة مطعم المدرسة بتوفير اللحوم الحلال".

وأردفت المسؤولة الإقليمية في الحزب الذي يتزعمه ماتيو سالفيني، محذّرة "أتساءل عما إذا كانت هذه الرسالة، التي تنبعث منها رائحة تهديد محجوب، لا تعني افتراضاً أنه في مستقبل غير بعيد، وعلى ضوء سياسة الحكومة الجديدة بشأن الموانئ المفتوحة على مصراعيها للجميع، أو عندما سيكون الأطفال المسلمين أكثر من 30%، بل يتجاوزون الأطفال الإيطاليين والكاثوليك عدداً، أن يطالبوا بأشياء أخرى".

فيما دعى مسلمون آخرون إلى التركيز على أمور أكثر إلحاحاً مثل المساواة في الحقوق وفرص العمل.