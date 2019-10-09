ألمانيا.. نيابة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في عمليتي إطلاق النار

صرح متحدث باسم مكتب النائب العام الألماني أن نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية تسلمت التحقيق في قضية إطلاق النار الذي وقع أمام كنيس ومطعم تركي في مدينة هاله الألمانية.

وعقب إطلاق النار الذي أودى بحياة شخصين على الأقل، قال المتحدث إنه تم اتخاذ هذه الخطوة نظراً "للأهمية الإستثنائية لهذه القضية" التي أكد أنها اشتملت على "أعمال عنف تؤثر على الأمن الداخلي لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

وصباح اليوم، أعلنت الشرطة الألمانية وقوع إطلاق نار في بلدة لاندسبرج جنوب شرقي البلاد، في حادثة تعتبر الثانية من نوعها خلال ساعات، بعد مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار بمدينة "هاله"، أكبر مدن ولاية "زاكسن-أنهالت" (شرق).

ونفت الشرطة أن يكون هناك "صلة بين إطلاق النار الثاني في لاندسبرج والأول في هاله"، دون ذكر أي حصيلة محتملة لقتلى أو مصابين، حسبما نقلت إذاعة "دويتشه فيله" الرسمية.

وفي السياق، طالبت الشرطة المواطنين في لاندسبرج بالتزام منازلهم، وهي تبعد نحو 24 كيلومترا عن هاله.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الشرطة عبر "تويتر"، مقتل "شخصين على الأقل في إطلاق النار بمدينة هاله"، وفق وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضافت أنّ منفذي الهجوم "هربوا في سيارة"، دون مزيد من التفاصيل، فيما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الهجوم وقع قرب معبد يهودي بالتزامن مع احتفالات "يوم كيبور" أو "يوم الغفران" المقدس عند اليهود.

فيما صرح ماكس بريفوروتزكي زعيم الطائفة اليهودية في هاله أن ما بين 70 و80 شخصا كانوا في الكنيس الأربعاء الذي يحتفل فيه اليهود في انحاء العام بعيد الغفران (يوم كيبور) اليهودي.