ألمانيا.. العثور على وثيقة إدانة ضد منفذ الهجوم على الكنيس اليهودي

ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن منفذ الهجوم الذي استهدف كنيسا في مدينة هاله جنوب شرق ألمانيا نشر على الإنترنت "بيانا" معاديا لليهود.

كما ذكر موقع "سايت" لمراقبة المواقع المتطرفة على لسان مديرته ريتا كاتز في تغريدة أن "هذه الوثيقة أعدت على ما يبدو، قبل أسبوع في الأول من تشرين الأول/أكتوبر".

وأضافت أن "البيان" يتضمن "صور أسلحة وذخائر مستخدمة" بينها "أسلحة يدوية الصنع"، ويتحدث عن هدف "قتل أكبر عدد ممكن من المعادين للبيض ويفضل أن يكونوا يهودا".

وذكرت صحيفة "دي فيلت" على موقعها الإلكتروني أن النص الذي يقع في نحو عشر صفحات ومكتوب باللغة الإنكليزية يشير بالتحديد إلى مشروع مهاجمة كنيس هاله خلال عيد الغفران (يوم كيبور) اليهودي، ثم الهروب.

وقُتل شخصان الأربعاء وأصيب آخران بجروح بالغة في هجوم في وسط مدينة هاله الألمانية استهدف كنيساً بالتزامن مع يوم الغفران، في عملية صورها المنفذ ونشرها عبر الإنترنت.

وأعلنت الشرطة الألمانية مساءً أنها أوقفت رجلا جريحا بعد تبادل لإطلاق النار.

وتحدث وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر عن "هجوم معاد للسامية" يشتبه بأن منفذه من مؤيدي "اليسار المتطرف".