5 إصابات في عملية طعن بالسكين وسط مدينة مانشستر

أصيب خمسة أشخاص على الأقل بجراح في عملية طعن بالسكين في مركز تسوّق وسط مدينة مانشستر في شمال غرب بريطانيا، وفق ما أعلنت الشرطة التي أوضحت أن مشتبها به في الأربعين من العمر تم توقيفه.

وقالت الشرطة البريطانية إن ملف هذا الهجوم أحيل على أجهزة مكافحة الإرهاب. وقالت في بيان إنه "نظرا لموقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات".

إلا أنها أكدت أنها ما زالت مع ذلك "منفتحة" على فرضيات أخرى.

وقال رجال الإسعاف والشرطة إن خمسة أشخاص جرحوا ونقلوا إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مركز ارنديل التجاري حيث جرت وقائع الحادث.

وظهر في تسجيلات بثت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو شرطيين يحاولون السيطرة على رجل على الأرض.