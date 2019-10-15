وزير الدفاع البريطاني: تركيا تتعرض لتهديد "بي كا كا" ومن حقها حماية نفسها

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن تركيا كانت ولا تزال تواجه تهديدات من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، وإن عليها الدفاع عن نفسها ضد هذه التهديدات.

جاء ذلك في معرض تعليقه على عملية نبع السلام التركية شرق نهر الفرات شمالي سوريا، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة البريطانية، لندن، أمس الاثنين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وأضاف الوزير البريطاني أن تركيا كانت ولا تزال تواجه تهديدات إرهابية من "بي كا كا" التي قال إنها مصنفة ضمن قائمة الإرهاب حتى في بلاده.

وتابع: " تركيا بحاجة إلى عمل ما يجب عليها، للدفاع عن نفسها".

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت عملية نبع السلام، تدخل ضمن نطاق مصطلح " حق الدفاع المشروع عن النفس" لدى مواثيق الأمم المتحدة، والمادة الـ 5 حول الدفاع المشترك لدى حلف شمال الأطلسي، قال الوزير البريطاني: "هذا وضع لم نرده أن يتطور بهذا الشكل، لكن حصل ما حصل، ونحن الآن نحاول التأكد من مراعاة حقوق الإنسان في هذه العملية."

وتأتي تصريحات وزير الدفاع البريطاني، تزامناً مع اعتراض لندن على محاولات تعليق صادرات الأسلحة، من دول الاتحاد الأوروبي إلى تركيا.