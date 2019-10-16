أنصار "بي كا كا" الإرهابية يدهمون مؤتمرا لمتحدث الحكومة الألمانية

دهم عدد من أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، بالعاصمة برلين، احتجاجا على عملية "نبع السلام" شمال سوريا.

ودخل المتظاهرون قاعة المؤتمر أثناء انعقاده، مرددين هتافات وحاملين شعارات داعمة للمنظمة الإرهابية، إلى جانب لافتات ترمز إلى "ي ب ك"، الجناح المسلح لتنظيم "ب ي د"، الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا".

وتم استدعاء الشرطة الألمانية التي احتجزت مؤقتا المتظاهرين، بسبب احتجاجهم غير المرخص، والتأكد من أوراقهم الثبوتية.

ولوقوع حوادث مشابهة سابقا، رفعت السلطات الإجراءات الأمنية في المبنى، إلا أنه لم يتم الكشف عن كيفية دخول أنصار المنظمة الإرهابية إليه مجددا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.