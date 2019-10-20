الحكومة البريطانية: 31 أكتوبر موعد "الطلاق" مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، إصرارها على مغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد 31 أكتوبر /تشرين الأول الجاري، رغم طلب تأجيل الخروج.

وقال الوزير البريطاني المكلف بملف "بريكست" مايكل غوف، في تصريح نقلته "بي بي سي" إن حكومة لندن لديها "القدرة والوسيلة" لمغادرة الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري.

بدوره، قال وزير الخارجية، دومينيك راب، لنفس المصدر، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون "أثبت أن المتشككين على خطأ" من خلال توصله إلى اتفاق بريكست جديد مع بروكسل، وعلى ثقة بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد في الموعد المحدد.