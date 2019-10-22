تشيكيا تعلن تحييد شبكة استخبارات ترعاها موسكو

أعلنت جمهورية تشيكيا تحييد شبكة استخبارات سرية يديرها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، وفق ما صرح رئيس جهاز الاستخبارات في جمهورية تشيكيا، ميشال كوديلكا.

جاء ذلك في إحاطة قدمها كوديلكا للبرلمان حول أمن تشيكيا، بحسب خبر أوردته الإذاعة التشيكية.

وأكد كوديلكا أن عملية مشتركة بين المركز الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة وجهاز الاستخبارات التشيكي تمكنت من تدمير شبكة الاستخبارات السرية التي تديرها روسيا.

وقال: "تم كشف وتحييد شبكة تجسس سرية تديرها الاستخبارات الفيدرالية الروسية بالبلاد".

وأضاف كوديلكا أن شبكة الاستخبارات كان يتم تمويلها بالأموال الروسية، وأنها كانت تخطط لمهاجمة بعض الأهداف داخل تشيكيا ودول مجاورة لم يسمها.

من جهتها رفضت السفارة الروسية في العاصمة براغ ادعاءات التجسس في بيان صادر عنها مؤكدة أنها لا تقيم علاقات مع شبكات المخابرات، وفقا لخبر الإذاعة نفسه.