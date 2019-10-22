رئيس الوزراء البريطاني يعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا رفض مجلس العموم جدول بريكست

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون، الثلاثاء، عزمه الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا رفض مجلس العموم مقترح الجدول الزمني المحدد بـ3 أيام الخاص بمناقشة مشروع قانون بريكست الذي توصل إليه مع بروكسل.

وقال جونسون، أمام البرلمان، إنه "إذا تم رفض هذا المقترح وأقرّ الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد الخروج لما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول، سأسحب مشروع القانون وسأدعو لانتخابات عامة مبكرة"، وفق ما نقلت بي بي سي.

وأضاف جونسون: "لقد حصر البرلمان نفسه في مأزق صنعه بنفسه، ولن أسمح باستمرار هذا الوضع لأشهر إضافية".

في المقابل، وصف نواب المعارضة التهديد بسحب مشروع قانون بريكست الذي عرضه جونسون للعلن، امس الإثنين، بأنه "ابتزاز طفولي".

وتريد حكومة جونسون تمرير اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول الخميس، وفي المقابل يقول نواب المعارضة إن مناقشة مثل تلك الإجراءات عادة ما تستغرق ما لا يقل عن 10 أيام.

وفي وقت سابق السبت، صوت مجلس العموم البريطاني، لصالح تعديل تشريعي يُلزم الحكومة بطلب تأجيل خروج المملكة من الاتحاد حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2020.

وكان من المفترض أن يصوّت البرلمان السبت على الاتفاق الجديد الذي توصل إليه بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، لكن بتمرير التعديل التشريعي، تأجّل التصويت على الاتفاق.

يشار أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو/ حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسميا في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.