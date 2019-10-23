الشرطة الفرنسية تتعامل مع رجل مجهول يتحصن في متحف في الجنوب الفرنسي

أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية صباح الأربعاء أن رجلا واحدا على الأقل يتحصن في متحف الآثار في سان رافايل في منطقة الريفييرا الفرنسية، وقد شوهدت عبارات تهديدية باللغة العربية على جدران المبنى.

وتقول إحدى العبارات الظاهرة خارج المبنى "المتحف سيتحول جحيما". وذكرت الشرطة أن شخصا واحدا أو شخصين اقتحما ليل الثلاثاء الأربعاء المكان.

وأضافت أنه يرفض أو يرفضان الاستسلام أو التحدث إلى قوات الأمن المنتشرة، موضحة أنها تنتظر تدخل قوات خاصة للشرطة.

ولم يوضح رجال الشرطة الذين أبلغوا بالحادث حوالى الساعة 05,30 ت غ ما إذا كان هؤلاء الأشخاص مسلحين أو غير مسلحين أو ما إذا كان أو كانا يحتجزان رهائن.

وهذا المتحف المصنف مبنى أثريا يقع في قلب سان رافايل القديمة ويمتد على مساحة 800 متر مربع تشمل صالة المعرض والكنيسة المجاورة.