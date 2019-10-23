ضحايا في اصطدام قارب مهاجرين بآخر لخفر السواحل اليوناني

اصطدم قارب يقل مهاجرين غير شرعيين بسفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني صباح اليوم ما أدى إلى مقتل مهاجر وإصابة ستة بجروح فيما فُقد اثنان الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون.

ووقع الحادث ليلاً قبالة جزيرة كوس في بحر إيجه، بحسب خفر السواحل الذي أشار إلى عدم وجود أي أضواء على قارب المهاجرين الذي كان على متنه 34 شخصًا.

وتم تسجيل فقدان رجل وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات بينما نُقل المصابون والناجون إلى مستشفى في كوس.

وأفاد خفر السواحل أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة بينهما امرأة حامل.

وتواجه اليونان تزايداً في عدد المهاجرين واللاجئين الواصلين إليها من تركيا المجاورة مع وصول المئات يوميًا.

فيما تعهدت الحكومة بتشديد الاجراءات عبر زيادة عدد الدوريات لمنع وصول قوارب المهاجرين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس الأسبوع الماضي إن "موجات اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية باتت تحاصر الدول الأوروبية".

ويخطط ميتسوتاكيس الذي وصل إلى السلطة في تموز/يوليو لإعادة 10 آلاف شخص إلى تركيا وتسريع إجراءات معالجة طلبات اللاجئين.