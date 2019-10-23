لندن.. العثور على 39 جثة في صندوق شاحنة

قالت الشرطة البريطانية إنه تم العثور، في منطقة قرب لندن، على 39 جثة الأربعاء داخل حاوية شاحنة يعتقد أنها قدمت من بلغاريا.

وأفاد بيان صدر عن شرطة إسيكس أنه تم إعلان وفاة جميع الضحايا، في مجمع صناعي في مدينة غريز، شرق لندن،

وأنه تم توقيف السائق وهو من إيرلندا الشمالية (25 عامًا)، بتهمة القتل.

وصرّح قائد شرطة إسيكس آندرو مارينر في بيان "هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها"، مشيراً إلى أن "تحقيقاتنا جارية لمعرفة ماذا حصل".

وذكرت الشرطة أن خدمة الإسعاف أبلغت الشرطة قرابة الساعة 01,40 (0040 ت غ) بعد اكتشاف حاوية شاحنة عثر بداخلها على أشخاص في مجمع ووترغليد الصناعي.

وقال مارينر "نقوم بعملية التعرّف على الضحايا. لكن أتوقع بأن تستغرق وقتًا طويلاً".

وأضاف: "نعتقد أن الشاحنة قدمت من بلغاريا".

وأفاد أنه يعتقد أن الشاحنة دخلت إلى بريطانيا السبت من هوليهيد في شمال غرب ويلز وهو أحد أهم موانئ عبور العبّارات القادمة من إيرلندا.

وأضاف "أوقفنا سائق الشاحنة على خلفية الحادثة.. في وقت تتواصل تحقيقاتنا".