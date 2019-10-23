محكمة دنماركية توافق على حبس وترحيل متورطين في الاعتداء على السفارة التركية

وافقت محكمة الاستئناف الشرقية في الدنمارك، على قرار حبس وترحيل منفذي الاعتداء على مبنى السفارة التركية بالعاصمة كوبنهاغن، في 19 مارس/ آذار 2018.

وكانت محكمة كوبنهاغن، أصدرت حكما بحبس وترحيل 4 من أنصار تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، بسبب اعتدائهم على مبنى السفارة التركية.

وعقب هذا القرار لجأ المتورطون في فبراير/شباط الماضي، إلى محكمة الاستئناف، لإلغاء القرار الصادر بحقهم.

ويراوح أعمار المتورطين الأربعة، بين 19 إلى 24 عاما.

وكانت محكمة كوبنهاغن، أمرت بحبس 3 من المتورطين لمدة سنة و9 أشهر، والرابع لمدة سنة و6 أشهر، ومن ثم ترحيلهم جميعا إلى خارج البلاد.