بريطانيا.. العثور على شاحنة ثانية فيها 9 مهاجرين أحياء

كثفت الشرطة البريطانية من دورياتها بعد العثور على 39 جثة في شاحنة بمجمع صناعي في منطقة قريبة، وقد عثرت بالفعل على شاحنة على متنها 9 مهاجرين أحياء في مقاطعة "كنت"، جنوب شرقي البلاد.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، عن الشرطة أنه تم إيقاف الشاحنة بعد الاشتباه بها، وبتفتيشها تم العثور على 9 مهاجرين.

وأضافت أنه "يجري فحص الأشخاص التسعة كإجراء احترازي، قبل إحالتهم إلى مكتب ضباط الهجرة".

ولم تكشف الشرطة عن جنسيات المهاجرين في حينها.

وفي وقت سابق الأربعاء، عثرت الشرطة البريطانية، على 39 جثة داخل شاحنة في منطقة صناعية بمدينة إيسكس، جنوب شرقي البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان، إن الجثث تعود لـ"38 بالغا ومراهقا". كما رجحت أن تكون الشاحنة "قادمة من بلغاريا، ودخلت البلاد السبت الماضي".

وفي السياق، أعلنت الشرطة القبض على سائق الشاحنة، وقالت إنه "شاب (25 عاما) من أيرلندا الشمالية".

وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة، وصفته بأنه "واحد من أكبر التحقيقات في جرائم القتل بالبلاد"، حسبما نقلت صحيقة "ذا صن" البريطانية.

من جهته، أعرب رئيس هيئة كبار المحققين، أندرو مارينر، عن أسفه بشأن هذا الحادث المأساوي.

ولفت مارينر، إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية لفك لغز الجريمة".

وقال "الشرطة تقول إن الشاحنة قدمت من بلغاريا ودخلت البلاد عبر بلدة هوليهيد في ويلز، السبت، ونحن الآن نبحث في القضية على نحو وثيق بالتعاون مع شركائنا".

وتعد هوليهيد، أحد أهم موانئ عبور العبّارات القادمة من أيرلندا، حسب وسائل إعلام محلية.