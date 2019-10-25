أنصار "بي كا كا" يعتدون على أتراك ويحتلون مبنى حزب في مدينة فرانكفورت الألمانية

نفذ موالون لتنظيم "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابي، الجمعة، هجومًا استهدف مواطنين أتراكا بمطار مدينة فرانكفورت الألمانية، كما احتلوا مبنى "حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في مدينة شيمنيتز (شرق).

ونظم أنصار التنظيم الإرهابي مظاهرة في مطار فرانكفورت، واحتلوا مكتبا تابعا للخطوط الجوية التركية، واعتدوا على ركاب أتراك.

وفي تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر"، انتقد النائب السابق في البرلمان الأوروبي أوزان جيهون، الاعتداء .

كما انتقد جيهون موقف شرطة المطار وقال: "دهم أعضاء بي كا كا الإرهابي مكتب الخطوط الجوية الخاص بتسيير إجراءات تذاكر السفر في مطار فرانكفورت، والشرطة اكتفت بالمشاهدة فقط. منذ متى كان الترويج للإرهاب مسموحا به؟".

وعلى صعيد آخر، احتل 15 شخصا يرتدون أقنعة من أنصار التنظيم، مبنى "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في شيمنيتز لنحو 3 ساعات.

وانتقد المحتلون الحاملين رايات التنظيم الإرهابي، عملية "نبع السلام" والسياسية الخارجية لألمانيا، قبل أن تتدخل الشرطة وتخرجهم من المبنى.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق آخر بين أنقرة وموسكو يوم 22 من الشهر ذاته.