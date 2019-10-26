بوتين يبحث تنفيذ اتفاقه مع أردوغان مع مجلس الأمن الروسي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الروسي السبت، تنفيذ الاتفاق بين موسكو وأنقرة بشأن شمالي سوريا.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان، أن مجلس الأمن الروسي عقد اجتماعًا طارئًا بدعوة من بوتين.

وأضافت أن "الاجتماع بحث تنفيذ الاتفاق التركي الروسي المتوصل إليه في (مدينة) سوتشي، والوضع في سوريا".

كما أطلع بوتين أعضاء المجلس على تفاصيل القمة الروسية الإفريقية، التي عُقدت في مدينة سوتشي، الأربعاء الماضي.

واستضافت سوتشي، الثلاثاء الماضي، قمة تركية روسية توصلت إلى اتفاق من عشر نقاط، حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.

وجاء الاتفاق على خلفية إطلاق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري الحر، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وتهدف العملية إلى تأمين الحدود الجنوبية التركية بالقضاء على "الممر الإرهابي" في المنطقة، عبر تطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة لاجئين سوريين إلى بلدهم.