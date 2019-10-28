إطلاق نار على مسجد جنوب غرب فرنسا وتوقيف المشتبه فيه

أصيب شخصان، اليوم الاثنين، في إطلاق نار قرب مسجد في بايون جنوب غرب فرنسا، بحسب الشرطة، التي أضافت أنه تم اعتقال المسلح المشتبه فيه.

واعتقل المشتبه فيه بالقرب من منزله بعد الحادث الذي وقع خلاله انفجار صغير يُعتقد أنه من عبوة بنزين أشعلت فيها النار بالقرب من المسجد بعد ظهر الاثنين.

وأضافت أن المشتبه فيه "رجل يبلغ من العمر 84 عاما"، وتم توقيفه قرب منزله.

كما أشارت إلى إطلاق المشتبه فيه عبوة حارقة على المسجد؛ ما أسفر عن اندلاع حريق بالأخير، تمت السيطرة عليه سريعا من قبل رجال الإطفاء.

وأوضحت السلطات الفرنسية أن المصابين الاثنين، مسنان يبلغان من العمر 84 و87 عاما، حسب المصدر ذاته.

ولم تكشف الشرطة حتى الساعة (16:26 ت.غ) عن دوافع المشتبه فيه.