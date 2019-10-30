مجلس الشيوخ الفرنسي يقر تقييداً غير ملزم لأمهات الطلاب بمنع ارتداء الحجاب

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يفرض على الأمهات المسلمات اللائي يرافقن أولادهن في الرحلات المدرسية خلع الحجاب.

مشروع القرار الذي تقدم به حزب "الجمهوريون" الفرنسي اليميني، نال موافقة 163 صوتا في حين تم رفضه من قبل 114 صوتا.

وعارض كل من حركة "الجمهورية إلى الأمام" والحزب الاشتراكي (يسار وسط) مشروع القانون.

ويجب اعتماد المشروع من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) ليصبح قانونا، وبسبب معارضته من قبل حزب "الجمهورية إلى الأمام" فإن احتمال اصدار القانون يصبح ضئيلا.

وقبل أيام قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون " أنا غير مهتم بالحجاب في الأماكن العامة، لكن عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العامة والمدارس، فإن مسألة الحجاب تهمني. فالعلمانية تتطلب ذلك".

وقبل أسبوعين طالب وزير التربية، جان ميشيل بلانكر، وزعيمة حزب "التجمع الوطني"، مارين لوبان، بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ما خلق حالة من الجدل في البلاد، وأدى إلى تعليقات استهدفت المسلمين.