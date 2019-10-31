إخلاء مكتب "الاتحاد الإسلامي التركي" في ألمانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة

أخلت السلطات الألمانية، مسجد الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) ومقره العام، في مدينة كولونيا، بعد بلاغ هاتفي بوجود قنبلة.

وقامت الشرطة الألمانية بإخلاء المقر العام للاتحاد لـ "ديتيب" وجامع كولونيا الذي يقع ضمنه، واتخاذ التدابير الأمنية في محيط المكان.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الأناضول، فإن شخصاً مجهولاً اتصل بـ "ديتيب"، حوالي الساعة 14:49 بحسب التوقيت المحلي، وأبلغهم بوجود قنبلة في المكان.

عقب ذلك أبلغ مسؤولو "ديتيب" الشرطة الألمانية التي حضرت بدورها للمكان واتخذت التدابير الأمنية فيها.

وبعد صلاة العصر، أخلت الشرطة جامع كولونيا، وبدأت الفرق المختصة والكلاب البوليسية بالبحث داخل الجامع والأبنية المحيطة بها.

واتحاد "ديتيب"، مؤسسة أهلية تأسست في ألمانيا وفق القوانين المحلية، ويعد أكبر رابطة دينية إسلامية في ألمانيا، ويدير الكثير من المساجد في هذا البلد الأوروبي.