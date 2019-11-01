القنصل العام التركي بكولونيا يزور مسجدا تعرض للهجوم

زار القنصل العام التركي في مدينة كولونيا، جيهون أرجيس، مسجدا تعرض للهجوم على يد مجهولين، الخميس، في ولاية "شمال الراين-وستفاليا"، غربي ألمانيا.

وذكرت مصادر صحفية، أن أرجيس قام الجمعة، بزيارة تضامنية إلى المسجد الواقع في بلدة فاسنبرغ، والتابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية ( DITIB).

وأدان أرجيس في تصريحات صحفية خلال الزيارة، الهجوم الذي وصفه بـ"القبيح"، داعيا إلى ضرورة القبض على الفاعلين وتسليمهم للعدالة.

وأكد على ضرورة استنكار هذا الهجوم من قبل كافة شرائح المجتمع الألماني، مردفا "أماكن العبادات أماكن مقدسة. سأتابع هذا الموضوع عن كثب".

والخميس، في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي الألماني، هاجم مجهولون مسجد "فاسنبرغ سليمية"، في ولاية شمال الراين-وستفاليا، غربي البلاد.

وعمد المهاجمون إلى تلطيخ مدخلي قسمي النساء والرجال في المسجد بالبراز، وهو ما أطلقت الشرطة الألمانية تحقيقا حوله إثر إعلامها من قبل المتواجدين في المكان وقتها.

من جهة أخرى، زار أرجيس أيضا، مسجد "كولونيا" المركزي، الذي تم إخلائه الخميس، بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة فيه.