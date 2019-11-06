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استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

ديلي صباح
اسطنبول
نشر في 06.11.2019 17:16
آخر تحديث في 06.11.2019 17:22
استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

تقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، باستقالته إلى الملكة إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنغهام، حيث طلب منها السماح بحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجرى يوم 12 ديسمبر.

وحذر جونسون الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.

وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول، الذي سيقدم عليه حال فوزه في الانتخابات، سيتمثل في المصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص "بريكست".

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