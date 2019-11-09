روسيا توصي مواطنيها بعدم السفر إلى العراق بسبب "استمرار النشاط الإرهابي"

أوصت وزارة الخارجية الروسية، السبت، المواطنين الروس بعدم السفر إلى العراق في المستقبل القريب، بسبب ما قالت إنه "استمرار للنشاط الإرهابي" في عدد من المدن العراقية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بسبب الوضع الصعب واستمرار النشاط الإرهابي في عدد من المناطق العراقية، والصعوبات في تقديم المساعدة القنصلية، فإن زيارات المواطنين الروس لهذا البلد تنطوي على مخاطر كبيرة للغاية".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

ووفق أرقام أصدرتها مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان)، الجمعة، فإن 23 شخصا قتلوا بأعمال عنف رافقت الاحتجاجات على مدى خمسة أيام الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى إلى 283، والمصابين إلى نحو 13 ألفا.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الذي يطالب بتقديم بديل قبل استقالة حكومته.