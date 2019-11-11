"اليسار" يتصدر الانتخابات في إسبانيا بدون أغلبية

تصدر حزب العمال الاشتراكي (يسار)، الانتخابات البرلمانية بإسبانيا، صباح الاثنين، بفوزه بـ 120 مقعدا، دون تحقيق النصاب الذي يخوله تشكيل الحكومة بمفرده.

وحل حزب الشعب المحافظ في المركز الثاني بـ 87 مقعدا، وحزب "بوكس" اليميني المتطرف في المركز الثالث بـ 52 مقعدا، في صعود لافت حيث كان يحظى بـ 24 مقعدا فقط، وذلك وفق نتائج غير رسمية بعد فرز 99.9% من الأصوات، حسب وكالة أسوشيتد برس.

ويحتاج الحزب إلى 176 مقعدا على الأقل من أجل تشكيل حكومة بمفرده.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 69.87%، وفق البيانات الرسمية.

وتعد هذه الانتخابات الرابعة خلال 4 أعوام والثانية خلال عام واحد، منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في أبريل/ نيسان الماضي، والتي فاز فيها حزب العمال الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز، دون تحقيقه أغلبية مطلقة تخوله لتشكيل حكومة غير ائتلافية.

وتأتي الانتخابات في أجواء تهيمن عليها أزمة حملة الانفصال في كتالونيا، وصعود اليمين المتطرف في البلاد، بحسب إعلام غربي.‎